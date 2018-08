Damshagen

Großeinsatz für die Feuerwehren der Region und das Technische Hilfswerk. Am Dienstag Nachmittag war ein Feuer im Landwirtschaftsbetrieb in Dorf Gutow ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren standen zahlreiche Strohballen in Flammen. Zur Unterstützung wurden die Wehren aus der Umgebung gerufen. Aus der Milchviehanlage mussten teilweise die Tiere evakuiert werden. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Löscharbeiten gestalten sich offenbar schwierig, da das Löschwasser zur Brandstelle transportiert werden muss.

Zur Galerie Der Brand von etlichen Strohballen hält die Wehren aus Grevesmühlen und dem Klützer Winkel derzeit in Atem.

Prochnow Michael