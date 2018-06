Boltenhagen

Für etwa eine Million Euro soll an Boltenhagens Ortseingang im Ortsteil Tarnewitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein Großparkplatz gebaut werden. 75 Prozent der Baukosten werden vom Land gefördert.

Mit dem Parkplatz arbeitet die Gemeinde weiter an der Umsetzung ihres Verkehrskonzepts, mit dem möglichst viele Autos aus dem Ortskern ferngehalten werden sollen. Nach dem Willen der Gemeinde sollen Besucher des Ostseebads ihr Auto auf dem Großparkplatz abstellen und dann mit dem Bus ins Zentrum fahren.

Dafür hat das kreiseigene Unternehmen Nahbus seinen Fahrplan angepasst. Alle 20 Minuten soll ein Bus an dem Parkplatz halten. Zudem hat die Gemeinde mit Nahbus einen Vertrag geschlossen, dass Busfahrten innerhalb des Ostseebads nur einen Euro pro Fahrgast kosten. Der Großparkplatz in Tarnewitz soll zudem mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden.

Ein weiterer Großparkplatz soll am Ortseingang am Ortsteil Wichmannsdorf entstehen. Die Planung ist dort unter anderem wegen der Oberflächenentwässerung ins Stocken geraten, so dass noch nicht mit einem Baustart zu rechnen ist.

Malte Behnk