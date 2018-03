Grünes Licht für neue Kita

Schönberg. Dringend benötigte Kitaplätze, bessere Betreuungsbedingungen und neue Jobs: Dafür sorgt der Verein „Haus des Kindes“ in Schönberg (Nordwestmecklenburg) mit dem Bau einer Kita. Das Schweriner Wirtschaftsministerium hat den lange erhofften Zuschuss von 2,5 Millionen Euro bewilligt. Gesamtkosten: 3,8 Millionen Euro.

Mit den Ausschreibungen der Bauarbeiten will der Verein in Kürze beginnen. In der neuen Kita „Regenbogen“ schafft er 48 Krippen- und 60 Kindergartenplätze. Die alte, sanierungsbedürftige Kita „Regenbogen“ mit 33 Krippen- und 34 Kinderplätzen wird nach Eröffnung der neuen geschlossen.

Lenz Jürgen