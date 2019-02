Herrnburg

Vorbei ist bald die Zeit, in der Hortkinder in Herrnburg nicht nur in Schulräumen, sondern auch in Wohncontainern betreut werden müssen. Jetzt steht fest, dass die Gemeinde Lüdersdorf einen Hort neben der Grundschule bauen kann. Mit dem 2,2 Millionen-Euro-Projekt stellt die kinderreiche Kommune die Betreuung langfristig sicher. Bereits 2017 legte sie Baupläne vor, damit der Hort in Herrnburg weiterbetrieben werden kann. Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) sagte am Freitag auf Anfrage: „Es wird auf jeden Fall in diesem Jahr losgehen.“

Wie berichtet, zeigte sich das Jugendamt des Landkreises Nordwestmecklenburg wiederholt unzufrieden damit, dass Mädchen und Jungen teilweise in Wohncontainern betreut werden. Das war ursprünglich als Übergangslösung gedacht, wurde aber zum Dauerprovisorium, das immer reparaturanfälliger wurde. Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) machte 2017 die Folge klar: „Es schwebte das Damoklesschwert über uns, nämlich dass die Betriebserlaubnis für den Hort nicht mehr erteilt wird.“ Doch die Gemeinde Lüdersdorf wandte die Gefahr im September 2017 vorerst ab. Nachdem sie eine Machbarkeitsstudie mit mehreren Varianten erarbeiten ließ, kam sie der Pflicht nach, Pläne und Kostenschätzungen für einen Neubau vorzulegen. Für einen zweistöckigen Hort als Anbau der Schule sprachen sich schließlich alle Gemeindevertreter aus. Ebenfalls einig waren sie in ihrer Hoffnung auf Zuschüsse des Landes. Diese Hoffnung wird nun nach Auskunft des Bürgermeisters erfüllt. Er berichtet: „Wir haben eine Fördermittelzusage erhalten.“ Darüber freue er sich sehr. Es handele sich um eine mündliche Vorankündigung. Der schriftliche Bescheid stehe noch aus. Erhard Huzel erläutert: „Erfahrungsgemäß wird dieser einiges an Auflagen enthalten, unter anderem die Vorgabe, dass die Fördermittel noch in diesem Jahr ausgegeben sein müssen.“ Auf die Frage, wie hoch die Zuschüsse insgesamt sein werden, antwortete der Bürgermeister, das könne erst nach Erhalt des schriftlichen Bescheids gesagt werden. In Aussicht gestellt werden der Gemeinde Lüdersdorf nicht nur Gelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, sondern auch eine Kofinanzierung ihres Eigenanteils.

Erhard Huzel sagte am Freitag: „Es soll so bald wie möglich losgehen.“ Ein vorzeitiger Baubeginn sei beantragt, ein Abstimmungsgespräch mit den Architekten und Fachplanern bereits anberaumt. Sofort bauen darf die Gemeinde aber nicht. Ein Grund: Als öffentlicher Auftraggeber muss sie die Bauleistungen öffentlich ausschreiben und nach einem gesetzlichen geregelten Verfahren vergeben.

Betrieben wird der Hort in Herrnburg vom DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg. Er ist in der Gemeinde Lüdersdorf auch Träger des Kindergartens „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg und der Kita „Haus der kleinen Waldmäuse“ in Wahrsow. Nach seiner Auskunft besuchen bis zu 100 Kinder der Klassen eins bis vier den Hort, der „Haus der schlauen Füchse“ genannt wird. Dort bietet der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes sowohl Ganztagsplätze als auch Halbtagsplätze an.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf berät unter der Leitung von Volker Thiel (CDU, M.) über den Haushalt 2019. Quelle: Jürgen Lenz

Der Bau eines Hortes mit Spielplatz ist nicht die einzige große Investition der Gemeinde Lüdersdorf in diesem Jahr. In Wahrsow stellt sie in diesem Jahr ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Lüdersdorf fertig. Der vom Finanzausschuss befürwortete Haushalt 2019 sieht auch vor, dass die Gemeinde Geld für neue Feuerwehrgerätehäuser in Palingen und Schattin bereitstellt – in diesem Jahr für die Planung, im kommenden Jahr für den Bau.

