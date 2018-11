Schönberg

Rund 3,5 Millionen Euro will das Amt Schönberger Land in den Bau eines zweiten Verwaltungsgebäudes in der Dassower Straße in Schönberg und den Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in dem dort bereits vorhandenen Amtsgebäude investieren. Die Mitglieder des Amtsausschusses beschlossen am Dienstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dieses Vorhaben zu verfolgen. Neben dem favorisierten Neubau an der Stelle eines alten Garagenkomplexes gegenüber dem Amtsgebäude standen drei weitere Varianten zur Debatte: ein deutlich kleinerer Neubau und zwei unterschiedlich große Anbauten ans Amtsgebäude. Dort und im Neubau sollen künftig alle Beschäftigten der Verwaltung arbeiten. Damit wäre ein Ziel des Amtes erreicht: Alle Mitarbeiter sind an einem Standort untergebracht.

Ein Garagenkomplex steht gegenüber dem Amtsgebäude in Schönberg. Er soll für den Neubau eines zweiten Bürogebäudes abgerissen werden. Quelle: Jürgen Lenz

Zurzeit ist die Belegschaft, getrennt nach Fachbereichen, auf drei Standorte verteilt: im Amtsgebäude in der Dassower Straße, im historischen Rathaus am Schönberger Markt und im ehemaligen Amtsgebäude des Amtes Ostseestrand in der Grevesmühlener Straße in Dassow. Büroräume im Hinterhaus des ehemaligen Rathauses stehen wegen Brandschutzmängeln nicht mehr für die Verwaltung zur Verfügung.

„Eigentümer ist jeweils das Amt“, erläutert der leitende Verwaltungsbeamte Frank Lehmann. Sobald der Neubau in der Dassower Straße in Schönberg fertig ist, benötigt die Verwaltung nicht mehr die Gebäude am Markt in Schönberg und in der Grevesmühlener Straße in Dassow. Für die Zukunft dieser Immobilien gibt es bisher keine Pläne.

Bis sie leer gezogen werden, wird noch einige Zeit vergehen. Um Vorplanungen für den Neubau bezahlen zu können, beschlossen die politischen Vertreter der amtsangehörigen Städte und Gemeinde am Dienstagabend, 50 000 Euro bereitzustellen, die im Haushaltsplan 2018 nicht vorgesehen waren. Weitere Planungskosten in Höhe von 150 000 Euro sollen in den Haushalt 2019 eingestellt werden. Das Ziel nach Auskunft des Amtes: „Die für einen Förderantrag notwendigen Unterlagen zu erstellen und den Förderantrag in 2019 zu stellen.“ Wann der Bau beginnen kann, ist noch ungewiss. „Das ist abhängig von Fördermitteln“, erklärte Antje Kopp, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Gemeindeentwicklung, auf Anfrage. Über mögliche Zuschüsse informierten sich leitende Mitarbeiter des Amtes Schönberger Land im Oktober im Schweriner Innenministerium. Die Förderperiode für die infrage kommenden Zuschüsse endet 2021.

Neben der Konzentration auf einen Standort hat der ohne Gegenstimme gebilligte Neubau einen weiteren Vorteil: Die Platznot wäre beendet. Viele der 55 Mitarbeiter und drei Auszubildenden arbeiten derzeit unter beengten Bedingungen. Etliche Einzelbüros sind mit zwei Beschäftigten belegt. Hauptursachen für die Raumnot sind Neueinstellungen, die aus einem Personalgutachten folgten, und die Schließung der Büros im Hinterhaus des Rathauses.

Jürgen Lenz