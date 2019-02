Wahrsow

Der Blick geht nach vorn in der Freiwilligen Feuerwehr Lüdersdorf, einer von insgesamt fünf Ortswehren in der Großgemeinde. „Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, so viele unterschiedliche Charaktere an einen Tisch zu bekommen, wir sind zu einem guten Team zusammengewachsen“, sagte Wehrführer Stefan Borowski in seiner Rede zur Jahreshauptversammlung. 20 Mitglieder zählt die Feuerwehr inzwischen, vier mehr als noch vor einem Jahr. Auch die Stelle des stellvertretenden Wehrführers, die kurzfristig besetzt werden musste, ist mit Frank Dreßler wieder arbeitsfähig. Die Jugendwehr, mit insgesamt 17 Kindern und Jugendlichen, ist zahlenmäßig fast so gut bestückt wie die Erwachsenen-Abteilung. Den größten Schritt jedoch hat die Lüdersdorfer Feuerwehr, die 2018 insgesamt 39 Einsätze – davon knapp die Hälfte als Brandeinsätze – absolvierte, jedoch auf einem anderen Gebiet gemacht. Vor wenigen Monaten erfolgte der Spatenstich für das neue Gerätehaus nahe der Sporthalle in Wahrsow. In diesem Jahr wollen die Feuerwehrleute umziehen.

Die Staudler-Bau-Mitarbeiter Thomas Moll (56, r.) und Christian Rudat (36) arbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Wahrsow. Quelle: Jürgen Lenz

„Wir freuen uns auf den Einzug in das neue Gebäude, dann haben wir endlich einen eigenen Raum und fließendes Wasser“, sagte Schüler Kevin soll, der Bericht der Jugendfeuerwehr vortrug. Das alte Feuerwehrhaus hat zwar durchaus Charme und einen nostalgischen Wert, für die Arbeit der Feuerwehr heute allerdings taugt das Gebäude in keiner Weise. Wie Bürgermeister Erhard Huzel auf der Jahreshauptversammlung erklärte, werde die Gemeinde das alte Haus auch nach dem Umzug behalten. „Es gab bereits mehrere Anfragen, aber derzeit gibt es keine Pläne, das Haus zu verkaufen. Wir werden in Ruhe beraten, was damit passiert.“ Denn die Gemeinde hat aktuell ganz andere Sorgen, was die Räumlichkeiten für die Feuerwehr betrifft. Denn das im Bau befindliche neue Gerätehaus wird deutlich teurer als veranschlagt.

Als vor etlichen Monaten der Förderantrag in Schwerin eingereicht wurde, stand unterm Strich eine Gesamtsumme von 950 000 Euro. „Inzwischen sind wir bei 1,2 Millionen Euro“, sagte Erhard Huzel. Die Gründe dafür sind simpel. „Jeder, der sich ein wenig mit der Baubranche beschäftigt, weiß, wie die Situation derzeit ist. Die Nachfrage ist so groß, dass die Preise sich in den vergangenen Jahren entsprechend entwickelt haben. Aber wir als Gemeinde finden eine Lösung“, erklärte er den Mitgliedern der Feuerwehr. Das Gerätehaus bekommt übrigens auch einen Wasch- und Trockenraum, den nach Fertigstellung alle Ortswehren der Gemeinde nutzen können und sollen. „Das ist mit den Fachleuten und den Wehrführern so besprochen worden“, betonte der Bürgermeister. Zudem habe es unterwartete Überraschungen beim Baugrund gegeben, und die Bedingungen für das Gerätehaus hätten sich teilweise geändert seit der Antragstellung. „Alles das hat am Ende dazu geführt, dass die Kosten gestiegen sind.“

Sowohl Stefan Borowski als auch Erhard Huzel würdigten in ihren Ansprachen die gute Zusammenarbeit mit der Palinger Feuerwehr. So teilen sich die Wehrführer die Führungsaufgaben, Übungen würden gegenseitig abgestimmt und vieles mehr. Das sei, so Huzel, durchaus bemerkenswert.

Im Rahmen der Versammlung wurden Frank und Sandra Bachmann von Anwärtern zu Feuerwehrleuten ernannt, Frank Bachmann wurde kurz darauf bereits zum Maschinisten der Lüdersdorfer Feuerwehr gewählt. Der Grund dafür ist die Beförderung des bisherigen Maschinisten zum Gruppenführer. Alex Wustrow ist nach seinem erfolgreichen Lehrgang als Gruppenführer nun das Bindeglied zwischen der Wehrführung und den aktiven Kameraden.

Die guten Seelen der Lüdersdorfer Feuerwehr: Das Ehepaar Marion und Wolfgang Weiß und Ramona Morgenroth helfen bei vielen Veranstaltungen der Wehr. Auch Tochter Nicole Weiß gehört mit zum Team (nicht im Bild). Quelle: Michael Prochnow

Ein besonderer Dank gilt zudem den Helfern der Lüdersdorfer Wehr. Marion und Wolfgang Weiß, die zusammen mit ihrer Tochter Nicole, und Ramona Morgenroth für die zahlreichen Veranstaltungen verantwortlich zeichnen, erhielten von Stefan Borowski einen Präsentkorb.

Michael Prochnow