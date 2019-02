Schönberg

Es sei eine „ Übergangslösung“ hieß es, als Jugendklub und Bücherei in Schönberg im April 2015 von der Dassower Straße in eine ehemalige Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft in der Feldstraße ziehen mussten. Bald sind vier Jahre „ Übergangslösung“ ins Land gegangen und noch kein Ende in Sicht. Nach Diskussionen im Bauausschuss und Finanzausschuss enthält der Entwurf des städtischen Haushaltes für 2019 kein Geld für den geplanten Neubau in der Amtsstraße. 2018 waren dafür 460 000 Euro eingestellt, 2020 sollen es laut Haushaltsentwurf weitere 460 000 Euro sein.

Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit in Schönberg leidet seit dem Frühjahr 2015 unter Platznot. Der Gruppenraum, den die Stadt in der früheren GPG-Baracke zur Verfügung stellt, ist nur 14 Quadratmeter groß. Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock kritisierte wiederholt, das sei für eine sinnvolle Kinder- und Jugendarbeit viel zu wenig. Die Raumnot schlägt auch auf die Ferienprogramme in Schönberg durch. Die Stadtjugendpflegerin erläuterte im Sommer 2018: „Durch die derzeitige räumliche Situation und fehlende ehrenamtliche Helfer ist das Kontingent der Plätze sowie der Angebote stark begrenzt.“ Rabea Kielblock bedauerte: „Ich kann im Jugendklub in Schönberg auf den 14 Quadratmetern nicht viel machen.“ Einen weiteren Hinweis gibt die Büchereileiterin Johanna Birnbaum. Sie sagt: „Es ist kein Aushängeschild für die Stadt, dass die Bücherei so untergebracht ist.“

Ursprünglich sollte ein altes Haus das neue Domizil des Jugendklubs und der Bücherei werden: die Amtsstraße 8. Die Stadt kaufte das Anwesen, um es zu sanieren und umzubauen. Pläne wurden angefertigt. Allerdings wurden der Stadt die erhofften Zuschüsse nicht zugesagt. Im März 2016 schlug die SPD-Fraktion eine Alternative vor: das Haus abreißen und an seiner Stelle einen Neubau errichten. Im August 2018 stellte die Wismarer Bauingenieurin Sabine Thrun einen Vorentwurf vor. Geplant ist ein eingeschossiges Gebäude mit einem Trakt für den Jugendklub inklusive 76 Quadratmeter großem Gruppenraum sowie ein 104 Quadratmeter großer Trakt für die Bücherei und ein 61 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal. Gesamtkosten laut einer ersten groben Schätzung, Stand Sommer 2018: 978 000 Euro.

Symbolträchtig und mit einer Hinweis an Schönbergs Stadtvertreter verbunden: Der alte Schriftzug des Jugendklubs wurde in dieser Woche abmontiert. Quelle: Jens Kantorzyk

Das wären 58 000 Euro mehr als die Gesamtsumme in den Haushalten 2018 und 2020 – vorausgesetzt, die 460 000 Euro für kommendes Jahr werden tatsächlich eingestellt. Endgültig darüber entscheiden wird die Stadtvertretung frühestens Ende 2019 mit dem Beschluss des Haushalts 2020. Argumente, die Stadtvertreter dafür vorbrachten, dass im Haushalt 2019 kein Geld eingeplant wird: Es sei noch kein Zuschuss in Sicht und andere kostspielige Vorhaben wie die Verbesserung des Brandschutzes in der Schule an der Dassower Straße seien dringender. Bürgermeister Lutz Götze (SPD-Fraktion) zeigt sich zuversichtlich. Er sagt: „Wir brauchen Fördermittel. Wenn wir sie haben, können wir bauen.“ Pläne lägen ja vor.

Für Diskussionen sorgt die jahrelange Hängepartie um Jugendklub und Bücherei auch außerhalb der Stadtvertretung. Der Schönberger Jens Kantorzyk setzt nun ein Zeichen. Nachdem er den alten Schriftzug „Jugendclub“ vom historischen Schützenhaus abmontiert hat, kündigt er an: „Sobald unsere Stadtvertreter endlich eine neue Herberge für die Vielzahl der Jugendlichen hier gefunden hat, werde ich das Schild an einem endlich geeigneten Ort wieder anbringen lassen.“ Für die Jugendlichen in Schönberg fehle leider immer noch ein Treffpunkt, bedauert Jens Kantorzyk.

Jürgen Lenz