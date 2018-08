Grevesmühlen

Die Polizei hatte im Februar in der Wohnung in Grevesmühlen und im Auto des Mannes Drogen im Wert von rund 50 000 Euro entdeckt. Ein Teil der Drogen lag im Schlafzimmer, wo sich auch die zweijährige Tochter des Mannes aufhielt. Der Angeklagte hatte zwar den Besitz der Drogen eingeräumt, aber ansonsten bestritt er die Vorwürfe, Geld damit verdient zu haben. Er habe mit dem Transport und der Lagerung nur seine Schulden abarbeiten wollen, sagte er vor Gericht. Die Namen seiner Kontaktleute nannte er nicht. Er wolle seine Familie schützen, erklärte er dem Richter. Der 32-Jährige sitzt seit Februar in Untersuchungshaft, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Prochnow Michael