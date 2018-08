Grevesmühlen

Die CDU-Fraktion im Kreistag Nordwestmecklenburg hat eine Sondersitzung des Finanzausschusses beantragt. Grund ist die Vorbereitung zum Haushaltsplanentwurf und die Festlegung der Eckpunkte für die künftige finanzplanung. In der vergangenen Kreistagssitzung hatten sich die Fraktion dahingehend geeinigt, dass alle Seiten ihre Vorstellungen einbringen und an den Finanzausschuss weiterleiten. „Die Planungen für den Doppelhaushalt 2019 und 2020 laufen auf vollen Touren“, so CDU-Fraktions- Vorsitzender Thomas Grote. „Der Kreistag muss spätestens in seiner nächsten Sitzung im September, hierzu konkrete Festlegungen treffen.“ Grote ruft die Fraktionen auf, sich aktiv an der Finanzplanung zu beteiligen. „Es reicht nicht aus, nur darauf zu warten, was Verwaltung und Landrätin für Bedarfe anmelden, der Kreistag muss selbst entscheiden, wofür er das knappe Geld des Landkreises ausgebe und wo er inhaltlich die Schwerpunkte setze.“

Thomas Grote

OZ