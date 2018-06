Grevesmühlen Selmsdorf - „Hier ist ein Abfallrecycling-Park geplant“ Umweltberater und Einwohner von Selmsdorf kritisieren Pläne für ein Gewerbegebiet neben der Deponie Ihlenberg.

Der ehrenamtliche Umweltberater Klaus Koch (r.) hielt am Montagabend in der Schule in Selmsdorf einen Vortrag über das geplante Gewerbegebiet neben der Deponie Ihlenberg und dessen mögliche Folgen für Menschen und Natur. Quelle: Foto: Jürgen Lenz