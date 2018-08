Damshagen

Der Rekordsommer 2018 war (ist) nicht nur heiß und trocken, er hat auch dafür gesorgt, dass die Obsternte früher beginnt. Wo die Bäume genügend Feuchtigkeit hatten, sind Äpfel und Birnen bereits reif. Und das knapp zwei Wochen vor der regulären Erntezeit. Deshalb beginnen die Mostereien bereits in dieser Woche mit der Annahme von Obst.

Mosterei in Satow: Annahme von Äpfeln und Birnen erfolgt ab dem 27. August bis Ende November. In der Lohnmosterei werden verarbeitet: Äpfel, Birnen, Sauerkirschen, Rhabarber, rote und schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren.Öffnungszeiten in Satow: Mo-Fr: 7-18 Uhr/Sa: 8-12 Uhr (Tel. 038295/78206)Annahmestelle Wismar (Gewerbegebiet Karow): Mo-Fr von 14-18 Uhr

Mosterei Lübseerhagen: Angenommen werden Äpfel und Birnen. Die Äpfel dürfen keine Faulstellen haben, die Birnen sollten noch fest sein. Los geht es ab dem 25. August. Geöffnet ist die Mosterei (zu erreichen über Menzendorf zwischen Mallentin und Schönberg) montags, donnerstags und sonnabends von 13 bis 18 Uhr. Die Adresse: Dorfstraße 5A, 23923 Menzendorf, <SC40,74> 038828/20896<QA0>

Mosterei Klütz/Damshagen: Die Mosterei in Klütz hat ihren Betrieb eingestellt, beziehungsweise er wurde nach Damshagen verlagert. Dort betreibt Martin Nehls, der Teile der alten Schule gekauft hat, die Mosterei. Geöffnet ist ab dem 1. September. Die Mosterei befindet sich hinter der Sporthalle. Die genauen Öffnungszeiten werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

