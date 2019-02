Schönberg

Der Schönberger Carneval-Club (SCC) lädt am Sonnabend, den 23 Februar, zur großen Faschingsfeier in die Palmberghalle ein. Ab 20.11 Uhr schallt es dreifach donnernd: „Schönbarg schuf an!“ Das Motto der Jecken lautet diesmal „Feiern wie in der DDR – Unsere Partys waren legendär.“ An diesem Motto orientieren sich an dem Abend Programm, Musik, Kostüme und Getränke. Kostümzwang besteht nicht. Einlass gewährt der SCC ab 19.11 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Hempel und in der Bäckerei Schwabe für acht Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten zehn Euro.

Auch zum Kinderfasching lädt der Schönberger Carneval-Club am Sonnabend, den 23. Februar, ein. Beginn: um 14 Uhr in der Palmberghalle. Eine Zusatzveranstaltung für Senioren und Familien gibt der SCC am Sonnabend, den 2. März, im Bauernhofcafé Voss in Petersberg. Sie beginnt um 15 Uhr. Einlass: ab 14 Uhr.

Jürgen Lenz