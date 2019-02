Grevesmühlen

Konfuzius sagte einst: Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Wie sich das auf Grevesmühlen, Schönberg oder Wismar übertragen lässt? Nun ja: Es ist besser, ein nicht besetztes Geschäft in Szene zu setzen, als immer nur über dessen Leerstand zu jammern. Es ist sogar nicht nur ein einziges kleines Licht, das nun für drei Monate in der Wismarschen Straße 5 in Grevesmühlen leuchtet, sondern eine rote und eine blaue Leuchtstoffröhre, die den Raum in Farbe hüllen und mit einer Videoprojektion mit Kaleidoskop-Effekt der Künstlerin Mascha Thomas-Riekoff neugierig und zu einem Aktionsraum macht.

Mit dieser Aktion wird der Scheinwerfer auf den Wettbewerb „ Erfolgsraum Altstadt“ gerichtet, der in Nordwestmecklenburg ab sofort in die heiße Phase geht. Gesucht wird bis zum 30. April die spannendste Geschäftsidee (vor der Gründung), die interessanteste Neugründung (nach der Gründung) und die gelungenste Geschäftsidee (in der Reifephase). „Der Wettbewerb soll die Attraktivität und Vielfalt unserer Innenstädte in Westmecklenburg steigern“, resümiert Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Schwerin und Initiator des Wettbewerbs.

Siegbert Eisenach, IHK-Hauptgeschäftsführer. Quelle: IHK Schwerin

Als „Gründungswettbewerb für die Schweriner Innenstadt“ ist die Aktion bekannt geworden. Nach drei Jahren – 2013, 2015 und 2017 – weitet die IHK diese nun auf ganz Westmecklenburg und Nordwestmecklenburg aus. „Für die Menschen in der Region sind Aktionen wie diese ein Aufruf, sich selbstbewusst für seine Region zu engagieren. Die Kampagne zeigt, wie attraktiv gerade kleine Orte sind, weil sie Platz für Ideen und Geschäftsentwicklungen lassen“, führt Anett Bohnenberg, Geschäftsführerin Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin als Partner des Wettbewerbs, aus. Solch ein kleiner Ort ist auch Schönberg, der sich mit einer ähnlichen Aktion wie in Grevesmühlen mit einem beleuchteten, leer stehenden Raum beteiligen möchte. „Wir sind gerade in Verhandlung“, erläutert Kristin Just von der IHK, die die Idee für den Wettbewerb entwickelte. Auch für die Wismarer Altstadt gibt es Pläne, ein leer stehendes Ladenlokal für etwa drei Monate zu nutzen. In den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und in Schwerin werden insgesamt in zehn Orten leer stehende Geschäfte bis Wettbewerbsende am 30. April in Szene gesetzt.

Was erwartet die Preisträger? „Die Sieger des Wettbewerbs erhalten ein Preisgeld als Investitionszuschuss, Öffentlichkeit und PR, Sachleistungen und kostenfreie Mitgliedschaften in Unternehmensnetzwerken“, zählt Siegbert Eisenach auf.

Lars Prahler, Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen. Quelle: OZ

Das Ladenlokal in der Wismarschen Straße 5, in der zuletzt eine Fahrschule zu finden war, ist das derzeit einzig leer stehende in städtischer Hand – zumindest der vordere Bereich. Hinten haben sich zwei Tagesmütter angesiedelt. Ob Citynacht, Kulturnacht oder andere städtische Veranstaltung, „die Einwohner lechzen danach, dass es eine funktionierende Altstadt gibt“, erklärt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, der in Zeiten des Internethandels um den Kampf der Gewerbetreibenden um jeden Kunden weiß. Nicht nur er, sondern auch Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, hofft auf viele Bewerber. „Wir freuen uns auf den Wettbewerb und viele gute und neue Ideen zur Belebung unserer Altstädte und unserer regionalen Wirtschaft.“ Oder um bei Konfuzius zu bleiben: Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.

Bewerbungen sind unter www.erfolgsraum-altstadt.de möglich.

Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft: „Wir freuen uns auf neue Ideen zur Belebung unserer Altstädte und unserer regionalen Wirtschaft.“ Quelle: WFG NWM

Jana Franke