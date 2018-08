Selmsdorf

Förster Grischa Mai ist fassungslos. „Das nimmt langsam Überhand, alle paar Wochen liegt hier Müll. Aber in dieser Größenordnung habe ich das lange nicht erlebt.“ In der Nacht vom 24. zum 25. Juli müssen der beziehungsweise die Täter den Abfall abgeladen haben. Der Haufen, der auf die Entsorgung einer Gartenlaube schließen lässt, liegt in einem Waldstück an der Schlutuper Umgehungsstraße unmittelbar vor der Landesgrenze. Deshalb ist auch Grischa Mai vom Forstamt Grevesmühlen zuständig. Die Stelle kennt der Förster nur zu gut. „Das ist leider ein beliebter Platz dafür, von Bauschutt bis Grünschnitt haben wir schon alles hier gefunden.“ Nun allerdings haben auch die Jäger aus den angrenzenden Pachtgebieten die Nase gestrichen voll. 300 Euro Belohnung haben sie für Hinweise, die zu den Tätern führen, ausgesetzt. Möglicherweise wird die Summe auch noch angehoben.

Prochnow Michael