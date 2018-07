Damshagen

Die Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg hat ihre ehemalige Schule verkauft. Das Hauptgebäude, das ehemalige Heizhaus und die kleine Sportanlage neben der Schule hat der Unternehmer Martin Nehls erworben.

Der Investor, der in Hamburg und Groß Schwansee lebt, will Obst zu Schaumwein, also zu Cider, verarbeiten. Dazu sollen auf der angrenzenden Sportanlage Bäume mit Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Mirabellen gepflanzt werden. In einer Fassgärung in Edelstahltanks oder in einer edleren Flaschengärung soll der Obstsaft dann zu feinperligem Wein vergoren werden.

Für die Produktion soll Johann Volk aus Klütz verantwortlich sein. Er hat bis zum Sommer vergangenen Jahres in der Mosterei und Brennerei in Klütz gearbeitet und soll sich in Damshagen komplett um die Obstverarbeitung kümmern, Martin Nehls war in Klütz als Kommanditist beteiligt. Er hält den Klützer Winkel für einen sehr guten Obststandort.

Wann der Umbau des Schulgebäudes beginnt, kann Nehls nicht genau sagen. Es werde wohl zwei bis drei Jahre dauern, bis alles fertig ist. Das Erdgeschoss des Gebäudes will er zum größten Teil für die Obstverarbeitung nutzen. Außerdem ist ein Café geplant. Im Obergeschoss sollen Wohnungen entstehen.

Behnk Malte