Plüschow

Während das Jahr für manche erst langsam an Fahrt aufnimmt, weiß Miro Zahra, erneut temporäre Leiterin des mecklenburgischen Künstlerhauses (verschiedene verdiente Künstler aus Nordwestmecklenburg wechseln sich mit der Leitung des Künstlerhauses ab, Anm. d. Red.), schon jetzt genau, wo es – nicht nur rein künstlerisch gesehen – auf Schloss Plüschow im Jahr 2019 hingehen soll. „Worüber wir uns riesig freuen,“ sagt sie, „ist, dass endlich die Schloss-Veranda restauriert und saniert werden kann.“

Die Veranda gehörte ursprünglich nicht zum Bau und wurde nachträglich errichtet. Als das Schloss nach der Wende saniert wurde, war die Veranda nicht mit dabei. Dabei kommt ihr eine immense Wichtigkeit zu. Die Künstler, die das ganze Jahr über die Ateliers im Schloss mieten – oder auch die Kunststudenten, die jährlich für ein paar Monate dort arbeiten –, nutzen die Veranda im Frühjahr, Sommer und Herbst, solange es die Temperaturen erlauben, vorzugsweise als Begegnungs- und Austausch-Ort.

29 000 Euro aus einem Bundesprogramm für Denkmalpflege fließen in die Veranda-Sanierung, noch einmal 29 500 Euro kommen aus dem LEADER-Programm des Landkreises. Hinzu kommen Eigenmittel, die der Förderkreis Schloss Plüschow aufbringt. Dazu Zahra: „Es steckt kein Geld der Gemeinde in diesem Projekt.“ Der Grund dafür ist, dass die Gemeinde an anderer Stelle investieren soll, – auch die Fenster im Schloss müssen dringend erneuert werden. Um die 170 000 Euro sind dafür notwendig, das Geld soll zu einem großen Teil aus dem Bundesprogramm „Invest Ost“ kommen. Die Gemeindevertretung Upahl, ( Plüschow gehört seit Jahresanfang zur Gemeinde), hat bereits eine Erklärung abgegeben, sich an der Finanzierung der neuen Fenster beteiligen zu wollen.

Miro Zahra in ihrem Büro auf Schloss Plüschow im Januar 2019. Ihr obliegt in diesem Jahr erneut die Leitung des Mecklenburgischen Künstlerhauses. Quelle: Annett Meinke

Weltweites Netzwerk ausbauen.

Worauf Zahra stolz ist, ist, dass das Künstlerhaus „nicht nur auf Förderung angewiesen ist, sondern mit den Ateliers kontinuierlich Einnahmen generiert.“ Alle Ateliers sind erneut für das gesamte Jahr ausgebucht. „Für Frühjahr und Sommer existieren Wartelisten.“ Schloss Plüschow, konstatiert die Künstlerhausleiterin, entwickelt sich kontinuierlich weiter zu einem Ort, an dem immer mehr Kunstschaffende aus der ganzen Welt „in Klausur“ gehen, um „konzentriert zu arbeiten und sich mit Künstlerkollegen auszutauschen.“

Das mecklenburgische Künstlerhaus ist mittlerweile, auch durch die Beziehungen, die das Schloss mit Künstlerhäusern weltweit pflegt, in der internationalen Kunstszene gut vernetzt. „Künstler aus der Schweiz und den USA lieben nicht nur Plüschow, sondern insgesamt die Nordwestmecklenburger Landschaft“, so Zahra. Sie sieht es als eine wichtige Aufgabe an, „auch zum Wohl der Region“, wie sie betont, „unser Kunst-Netzwerk weiter und weiter auszudehnen. Demnächst ist der Besuch von Tansania geplant.“ Zahra und zwei weitere Künstler aus MV werden im August dieses Jahres nach Tansania ( Ostafrika) fahren, um sich mit der dortigen Kunstszene auszutauschen und vor Ort mit Kindern in Schulen zu arbeiten. Künstler aus Tansania werden dann im Austausch nach Nordwestmecklenburg kommen und ebenfalls vor Ort an den Schulen mit Kindern arbeiten.

Künstlerhaus-Projekte 2019 21. April, Ostersonntag, 10 bis 17 Uhr, Kunsthandwerkermarkt 12. Mai bis 16. Juni (Ausstellungseröffnung am 11. Mai um 17 Uhr) „Im Zentrum der Peripherie“ – Stipendiatinnen und Stipendiaten der Jahre 2017/18 stellen Werke aus 22. Juni, 20 Uhr – Performance Night – Das Musiker- „Kollektiv N“ tritt auf mit einem Konzert „Pursuing the Lead“ – Veranstaltung in Kooperation mit der Mittsommerremise 14. Juli bis 18. August 2019 (Eröffnung am 13. Juli um 20 Uhr) Ausstellung der Nominierten und Preisträger des Nachwuchskunstpreises für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern 4. Oktober oder 5. Oktober (steht noch nicht fest, Information wird rechtzeitig bekannt gegeben) bis zum 6. Oktober – Ausstellung „Flugblätter“, ein Projekt von Birgit Jensen, in Kooperation mit dem Kunstverein Gut Loitz 23. November, 15 –18 Uhr, Tag der Offenen Tür bei den Herbst-Stipendiaten des Künstlerhauses (Änderungen vorbehalten)

Zum ersten Mal wird auf Schloss Plüschow in diesem Jahr eine Sommer-Akademie für Kunstpädagogen stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung des Ministeriums für Bildung und Kultur Mecklenburg-Vorpommern werden Kunstpädagogen in verschiedenen Workshops mit zeitgenössischer Kunst vertraut gemacht.

Ein Ausstellungsprojekt, auf das sich die Kunsthausleiterin in diesem Jahr freut, ist in Kooperation mit dem Greifswalder Kunstverein Künstler Gut Loitz entstanden. „120 Künstler aus der ganzen Welt haben Flugblätter gestaltet, in denen die Verbindung zwischen Kunst und Gesellschaft sichtbar wird. Die Ausstellung wurde von der Künstlerin Birgit Jensen initiiert, ist durch die ganze Welt gereist und wird ihre internationale Tournee bei uns beschließen.“

Eröffnet wird die Saison für das interessierte Kunstpublikum aus der Region auch in diesem Jahr offiziell mit dem Kunsthandwerkermarkt an Ostersonntag.

Annett Meinke