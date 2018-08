Schönberg

Schüler und junge Musiker stehen im Mittelpunkt eines neuen Konzeptes, das der Schönberger Musiksommer gemeinsam mit dem überregionalen Projekt „Tonali Tour“ etablieren will. Gymnasiasten wurden bei der Vorbereitung eines Sonderkonzertes einbezogen, das am kommenden Montag, dem 3. September, um 18 Uhr im Katharinenhaus am Kirchplatz beginnt.

Neben dem Cellisten Friedrich Thiele treten auch die Pianistin Shinyoung Lee und der Violinist Alexander Kim auf. Die Organisatoren des Musiksommers erläutern: „Anlass ist unser mit Tonali Tour gemeinsames Besterben, junge Leute für klassische Musik zu begeistern. Wie das geht? In dem das Podium selbst jungen Leuten gehört - Künstlerinnen und Künstler im jugendlichen Alter!“

Lenz Jürgen