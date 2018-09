Grevesmühlen

Für manche Jugendliche in Grevesmühlen war der Umzug ihres Jugendclubs aus der alten Baracke an der Bürgerwiese in die neuen Räumlichkeiten im renovierten Bürgerbahnhof im vergangenen Jahr ein Grund, das neue städtische Jugendzentrum zu meiden. Zu öffentlich, alles zu ungewohnt - und dass, obwohl das neue Jugendzentrum mit seinen modernen und gleichzeitig gemütlichen Räumen ein wirklich cooler Ort ist, um den viele Kinder und Jugendliche in anderen Städten die Grevesmühlener Kids in jedem Fall beneiden würden.

Eine neue Generation jüngerer Kinder erschloss sich stattdessen das neue Jugendzentrum, die Acht- bis Zwölfjährigen. Sie und ihre Eltern wird es vielleicht freuen zu hören, dass die Stadt sich entschlossen hat, einen neuen Träger für das Jugendzentrum zu engagieren. Seit dem 1. September schwingt das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg, das bereits einige soziale Einrichtungen in Grevesmühlen betreibt, das Zepter.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sieht das als große Chance, die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt auf noch breitere Füße zu stellen als bisher. „Der Grund, dass die Stadtvertreter für einen Trägerwechsel stimmten (zuvor hatte die Stadt komplett, der auch der Bürgerbahnhof gehört, die Verantwortung für den Jugendclub getragen, Anm. der Red.) ist nicht, dass wir mit der Arbeit, die dort geleistet wurde bisher, unzufrieden waren. Die beiden Sozialarbeiterinnen, eine wurde von der Stadt und eine vom Verein für Jugendeinrichtungen in Nordwestmecklenburg besetzt, haben es gut gemacht. Der Grund ist, dass der Verein seine Stelle nicht weiterfinanzieren konnte, und die Stadt nicht zwei Sozialarbeiterstellen finanzieren kann.“

Mit Übernahme der Verantwortung durch das Diakoniewerk werden nun gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen sind die jetzt neu zu besetzenden Sozialarbeiterstellen voll aus einem Europäischen Fonds finanzierbar - das Geld wird über den Landkreis bereitgestellt. Zum anderen ist das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg mit seinen vielfältigen sozialen Angeboten bestens vernetzt und kann die Angebote für Kinder und Jugendliche aus diesem Grund weitaus vielfältiger gestalten als bisher. Außerdem, wie Diakonierwerk-Chefin Kirsten Balzer sagte: „wollten wir uns schon sehr lange noch verstärkter im schulsozialen Bereich engagieren.“

Die Angebote an die Kids der Stadt, so Balzer weiter, sollen in komplizierten Zeiten, wie diese, Werte wie Gemeinschaft, Gemeinsinn, Verantwortung mit einer aktiven, selbst mitbestimmten Freizeitgestaltung verbinden. „Die Kinder und Jugendlichen sollen nicht nur beschäftigt, sondern vermehrt und vor allen Dingen in ihrer Entwicklung gestärkt werden. Wer sich zum Beispiel als handwerklich interessiert erweist, kann in unseren Werkstätten bestimmte Dinge erlernen.“, so Balzer. Auch musikalisch interessierte Kinder könnten zum Beispiel bei der Diakonie-Band „ABM“, die regelmäßig im Bürgerbahnhof probt, mitmachen. „Und dabei ganz nebenbei auch mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kommen und etwas über Vielfalt lernen.“, so Balzer weiter. Gemeinsam kochen - der Jugendclub hat eine hervorragende Küche - wäre auch eine Option.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Arbeit, erklärt die Leiterin des Diakoniewerks wird in der Zusammenarbeit mit den Eltern liegen.

Eine der Sozialarbeiterstellen unter Verantwortung der Diakonie ist bereits besetzt, die zweite wird demnächst besetzt werden. Gespräche dazu laufen bereits. „Wenn das Team vollständig ist, wird es sich der Öffentlichkeit vorstellen, damit die Eltern wissen, um wen es sich handelt, wer ihre Ansprechpartner sind.“, erklärte Balzer.

Im Monat September arbeitet Doris Goerke, die bisher den Jugendclub im Auftrag der Stadt leitete, die erste neue Sozialarbeiterin des Diakoniewerks ein. Doris Goerke wird dann nicht etwa arbeitslos, sie bleibt bei der Stadt angestellt, wie auf Nachfrage vom Bürgermeister bestätigt wurde.

Meinke Annett