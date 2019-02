Beckerwitz

Die Jugendherberge Beckerwitz wird verkauft. Das hat der Landkreis bekanntgegeben. Er verlangt für das Gelände ein Mindestgebot von rund 1,1 Millionen Euro. Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres ist die Herberge geschlossen worden. Schuld waren eklatante Brandschutzmängel und notwendige Investitionen in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro, die vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) nicht aufgebracht werden konnten. Das hatte für das Gelände einen 50 Jahre dauernden Erbbaurechtsvertrag mit dem Kreis geschlossen. Doch: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Beckerwitz als Saisonherberge die notwendigen Investitionen auch über Jahre nicht erwirtschaften kann“, erklärte damals der DJH-Vorsitzende Kai-Michael Stybel (die OZ berichtete).

Im Dezember ist die vorzeitige Aufhebung des Erbbaurechts zum 1. Januar 2019 notariell beurkundet worden. Da der Kreis die Liegenschaft nicht für eigene Zwecke benötigt, soll sie jetzt einen neuen Besitzer bekommen. Das hat der Kreistag in seiner Dezember-Sitzung beschlossen. Ausgeschrieben wird das Gelände, das sich 800 Meter von der Ostsee und 14 Kilometer von Wismar entfernt befindet, bundesweit. Verkauft werden eine Villa und das Bettenhaus und die dazugehörige Fläche von 15 552 Quadratmetern. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das Mindestgebot für sie beträgt 883000 Euro. Ebenfalls angeboten werden ein Sanitär-und Küchengebäude mit Speisesaal und dazugehöriger Fläche von 5223 Quadratmeter. Dafür verlangt der Kreis mindestens 223000 Euro. Interessenten können sich das Gelände am 15. Februar anschauen. Dann findet ein Besichtigungstermin von 9 bis 12 Uhr statt. Weitere Termine können vereinbart werden.

Mit der Schließung ist Wismar die westlichste Jugendherberge in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gelände mit 136 Betten, einem Zeltplatz und den 2012 eröffneten Wabenhäusern ist wegen der massiven Brandschutzmängel bereits seit Ende 2017 gesperrt. Um die Mängel zu beheben, hätte das DJH 500000 bis 600000 Euro aufbringen müssen. Darüber hinaus hätte es noch in Haustechnik investieren müssen, in die Energie- und Wasserversorgung und eine neue Heizungsanlage. Gesamtkosten: etwa 1,4 Millionen Euro. Zu viel für das DJH, das die Jugendherberge nur in der Saison nutzen und die Kosten damit nicht refinanzieren konnte. Bis zur Schließung sind in Beckerwitz 71000 Gäste und rund 230000 Übernachtungen gezählt worden.

Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU) ist optimistisch, dass sich ein Käufer findet. Nach der Schließung der Herberge hätten sich etliche Interessen bei ihm gemeldet. „Nun müssen wir abwarten, was für Nutzungsideen eingereicht werden.“ Die Entscheidung treffe aber der Landkreis.

Gebote mit aussagekräftigem Nutzungskonzept können bis zum 4. April eingereicht werden. Die öffentliche Ausschreibung ist im Internet auf der Seite des Landkreises Nordwestmecklenburg unter www.nordwestmecklenburg.de/ausschreibungen veröffentlicht und kann beim Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Bau und Gebäudemanagement, Sachgebiet Liegenschaften, Börzower Weg 3, Telefon: 03841/3040-6520, E-Mail: I.Schmidt@nordwestmecklenburg.de oder Telefon: 03841/3040-6521,E-Mail: S.Weiss@nordwestmecklenburg.de abgefordert werden.

Kerstin Schröder