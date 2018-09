Gadebusch

Gefährliche Körperverletzung vom Balkon: Zwei Jugendliche haben Mittwochmittag in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) ein Kind mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und verletzt. Laut Polizei befanden sich die 16 und 19 Jahre alten Täter auf dem Balkon der Wohnung der Eltern der 16-Jährigen. Von dort zielten sie offenbar auf eine 14-Jährige, die sich in einer Bushaltestelle in der Roggendorfer Chaussee befand. Sie trafen das Mädchen am Kopf. Die Verletzte musste ambulant behandelt werden.

Polizei stellt Tatwaffe sicher

Die Polizei hat das Projektil sichergestellt und konnte in Tatortnähe zeitnah die beiden Täter verhaften. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten auch die Tatwaffe sicher. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauern an. Sie richten sich gegen beiden Täter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

kst