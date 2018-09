Schönberg

Almut Buchholz wuchs in Molzahn auf, lernte auf dem Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg und absolvierte ein Praktikum beim Schönberger Musiksommer. Nun studiert die 20-Jährige acht Semester Kirchenmusik in Lübeck, spielt Orgel und leitet den Kirchenchor in Dassow. Was motiviert sie? „Die Musik!“, antwortet Almut Buchholz begeistert. Speziell beim Studium der Kirchenmusik interessiere sie die breitgefächerte Ausbildung. Auf den ersten Schritten in diese Richtung begleitete der Schönberger Musiksommerchef Christoph D. Minke die damalige Schülerin. Sie erzählt: „Er hat mir den ersten Orgelunterricht gegeben.“ Bald absolvierte Almut Buchholz Kurse, die sie bereits als Schülerin dazu in die Lage versetzten, nebenberuflich als Organistin zu arbeiten.

Lenz Jürgen