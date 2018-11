Grevesmühlen

„Wir haben heute den Saal voll. Es ist traumhaft“, rief Torsten Meier, Präsident des Kreihnsdörper Carneval Vereins (KCV), am Sonnabendabend bei der Eröffnung der Faschingsfeier im Luise-Reuter-Saal in die tobende Menge. Über 100 Karten waren schon im Vorverkauf weggegangen, weitere wurden dann noch an dem Abend geordert.

Der Ausruf von Meier bildete unter dem diesjährigen Motto der 58. Session „Die Jahresuhr steht niemals still, der KCV macht was er will“ den Auftakt zu einer großen Sause. Daran hatten die insgesamt 80 Akteure ebenso wie das Publikum ihren Anteil. Denn jeder Aufritt wurde frenetisch bejubelt und war von einem kräftigen „Kreihnsdörp Helau“ begleitet worden. In Erstaunen versetzten zum Beispiel die kleinen Tanzmariechen Frieda Knauf und Vanessa Leonie Thieß ebenso wie die 17-jährige Sophie Andersson gleich zu Beginn die Besucher. Es war atemberaubend, mit welcher Leichtigkeit und Eleganz sie einzelne Figuren zeigten. Das galt auch für die Tänze der Garde-Mädchen und der Tanzmäuse. „Seit Sommer haben wir geprobt“, meinte Trainerin Christina Zocher unmittelbar vor dem Auftritt der kleinen Tanzmäuse, die den Blumentanz aufführten. Dem Publikum war das einen Sonderapplaus wert.

Zur Galerie Mehr als 100 Gäste erlebten im Vereinshaus in Grevesmühlen die Show des KCV

Jede Menge Beifall gab es auch für die anderen Auftritte. So zum Beispiel für die der Muttis unter der Leitung von Anika Demuth oder des Männerballetts. „Wir wollen Party feiern, Malle ist nur einmal im Jahr“, riefen die Herren der Schöpfung ins Publikum und wähnten sich dabei auf Mallorca, wo sie gerade mit dem Flugzeug gelandet waren. Unter ihnen befand sich auch Thomas Arndt . Er gab wie schon in den Vorjahren den Gardemajor. „Es macht mir einfach Spaß und bringt unheimlich viel Freude mit sich“, so Arndt. Dafür nimmt er auch gerne die etwas weitere Anreise zum samstäglichen Training von seiner Heimatstadt Lübeck in Kauf. Denn Fasching in Grevesmühlen ist für ihn nun mal etwas besonderes.

Lange überredet werden mussten indes die Schlagsdorfer Jana Becker und René Kubitz nicht, die Rolle des Prinzenpaares zu übernehmen. Kubitz war selbst einige Jahre Mitglied beim KCV gewesen, ehe ihm das aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich war. Die Liebe zum Fasching aber blieb bestehen.

„Es hat mir sehr gut gefallen“, meinte Joachim Wolber in der Pause des gut zwei Stunden dauernden Programms. Der 48-jährige gebürtige Rheinländer fand Gefallen daran. Er war aber nicht der einzige aus dem angereisten Rostocker Karneval Club. Auch der Präsident Sebastian Tippelt, der außerdem Schriftführer im Landesverband ist, war gekommen. „Gerade der regionale Bezug ist sehr wichtig. Deshalb bin ich heute auch gerne hier“, so der 38-Jährige. Ihm kam unter anderem die Aufgabe zu, Lina Robst (17) von der Garde für ihr elfjähriges Mitwirken im KCV mit dem Landesverbandsorden in Gold zu ehren.

Weiterer Gastverein des Abends war der Grevesmühlener Carneval Club (GCC). „Die Einladung des KCV haben wir gerne angenommen“, erklärte Isabel Tachil vom Trainerteam des GCC. Dabei wies sie auch auf die eigene Faschingsfete am 24. November im K 2 hin. Willkommen ist dann auch die Crew des KCV, die dafür ebenfalls eine Einladung bekommen hat.

Dirk Hoffmann