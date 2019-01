Grevesmühlen

“Die Jahresuhr steht niemals still, der KCV macht was er will“ – und das am 16. und 17. Februar erneut im Vereinshaus in Grevesmühlen. Einlass ist um 19 Uhr, das bunte Programm rund um die vier Jahreszeiten, das in Teilen bereits beim erfolgreichen Auftakt der 58. Session im November gezeigt worden war, ist ab 20.11 Uhr zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Erscheinen die Gäste im Kostüm, erhalten sie ein Freigetränk nach Wahl. Einen Tag später steht der beliebte Seniorenfasching im Programm des KCV. Auch dieser findet im Vereinshaus statt. Karten für acht Euro sind im Vorverkauf erhältlich, Restkarten an der Tageskasse sind rar. Einlass ist um 13.30Uhr, das Kuchenbüfett wird um 14 Uhr eröffnet, bevor das Programm um 15.11 Uhr startet.

Die Teens des GCC zeigten schon im November, was sie drauf haben. Ihr Programm wurde für März noch einmal perfektioniert. Quelle: JANA FRANKE

Feiern kann auch der Grevesmühlener Carneval Club (GCC). Das beweist er einmal mehr am Sonnabend, dem 2. März, im K2. Das Motto: „Mit Madonna, Scooter oder Queen, wird der GCC durch zwei Jahrzehnte zieh’n“. Schon bei der Karnevals-Eröffnungsveranstaltung im November waren mehr als 400 Gäste dabei. Mindestens so viele werden am 2. März erwartet. Auch hier sind die Veranstalter nicht traurig, wenn sich die Gäste lustig verkleiden. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm mit Tanzmariechen Anastasia Wigger, den einzelnen Garden und dem Männerballett startet wie gewohnt um 20.11 Uhr.

Jana Franke