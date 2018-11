Grevesmühlen/Schönberg/Klütz

Von wegen, die Norddeutschen haben keinen Sinn für Karneval: In Grevesmühlen Klütz und Schönberg sind am 11. November Karnevalsvereine zu den Rathäusern gezogen, um bis zum Aschermittwoch symbolisch die Macht zu übernehmen.

In Schönberg standen die Narren und Närrinnen des Schönberger Carneval Club (SCC) allerdings vor verschlossener Tür. Bürgermeister Lutz Götze befindet sich im Urlaub und auch kein Stellvertreter war bereit, sich den Schlips abschneiden zu lassen und so die Fünfte Jahreszeit eröffnen. Mit einem Schild „Niemend tuu huus“ markierten die Narren um das Prinzenpaar Anna II. Nehler und Patrick I. Steinbrück die Rathaustür. „Es gibt den SCC seit 1987 und wir haben es noch nie erlebt, dass am 11. 11. niemand von der Stadt am Rathaus war“, sagt der in diesem Jahr gewählte Präsident des SCC, Phillip Flor. „Das finden wir schon schade“, fügt er hinzu. „Wir wollen ja gar nicht, dass ein großer Aufwand mit Essen und Getränken getrieben wird, aber es ist eigentlich Tradition“, so Flor.

Der Tradition folgten die Karnevalisten dennoch. Die Frauen des SCC griffen zur Schere, um den Männern des Vereins dann vereint die Krawatten abzuschneiden. Den Startschuss mit der Schere in der Hand gab Prinzessin Anna II., die den Schlips von Prinz Patrick I. beherzt kürzte. Die abgeschnittenen Schlipse hängten die Karnevalisten schließlich ans Geländer des Rathauses – als Zeichen, dass sie die Machtübernahme in die eigenen Hände genommen haben..

An ihrer Lust, mit den Schönbergern und anderen Karnevalsfreunden zu feiern, ändert dieser außergewöhnliche 11. November nichts. Sie haben das Motto „Feiern wie in der DDR – unsere Partys waren legendär“ ausgerufen. Am 23. Februar wird dann erst ab 14.11 Uhr der Kinderfasching in der Palmberghalle gefeiert, bevor dann um 20.11 Uhr die große Ostalgie-Sause mit Programm der SCC-Gruppen für Erwachsene beginnt.

Zur Galerie Karnevalsvereine in Grevesmühlen, Klütz und Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg haben die Karnevalssaison eröffnet. Bis Aschermittwoch haben sie symbolisch die Macht in ihren Orten übernommen.

In Grevesmühlen begleiteten Hunderte Zuschauer den Saisonauftakt des Grevesmühlener Carnevalsclub (GCC) und dem Kreihnsdörper Carnevalsvereins (KCV). Bürgermeister Lars Prahler wurde um einen Schlips kürzer gemacht von den Prinzessinnen Jana (KCV) und Anne (GCC), das Stadtoberhaupt nahm’s mit Humor und wies ausdrücklich daraufhin, dass zum einen kein Geld mehr in der Stadtkasse sei (“Den letzten Cent habe ich gestern ausgegeben.“), Politik im Rathaus nichts zu suchen habe und die Karnevalisten zur Abwechslung mal etwas Bewegung in die Behörde bringen würden. Apropos Bewegung, der KCV lädt am kommenden Sonnabend, 17. November, zur Party ins Vereinshaus ein, der GCC eine Woche später, am 24. November, ins K2. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Karnevalsauftakt in Grevesmühlen mit dem GCC (grüne Kostüme) und dem KCV (rote Kostüme) Quelle: Michael Prochnow

Auch in Klütz zogen die Narren des Klützer Carneval Club (KCC) mit viel Musik durch die Straßen zum Rathaus. Unterwegs schlossen sich immer mehr Bürger dem Umzug an, in dem Prinzenpaar Nicole I. Zipro und Thomas III. Habermann sowie das Kinderprinzenpaar Ayline-Sue I. und Alec-Sean I. im Trabi-Cabrio chauffiert wurden. Angeführt von der Prinzengarde und der Garde der „Klützer Fünkchen“ ging es mit lauten „Eickboom Eulé“ eine Stunde durch die Straßen der Wohngebiete bis zum Rathaus, vor dem sich hunderte Schaulustige versammelt hatten. Bürgermeister Guntram Jung sagte begeistert: „So voll war es, glaube ich, noch nie.“

Mit einem Umzug durch die Stadt und der Machtübernahme am Rathaus hat der Klützer Carneval Club die Karenvalssaison 2018/2019 eröffnet. Das Prinzenpaar Nicole I. (Zipro) und Thomas III. (Habermann) übernahmen den Schlüssel der Stadt von Bürgermeister Guntram Jung und schnitten ihm den Schlips ab. Mit im Cabrio der Majestäten saß auch das Kinder-Prinzenpaar Ayline-Sue I. und Alec-Sean I. Im Umzug bespaßten Pippi Langstrumpf und ihr Affe die Menschen. Quelle: MALTE BEHNK

Beim KCC geht es schon am kommenden Wochenende närrisch weiter. Die erste Party unter dem Motto „Der KCC im Reisefieber – nach Hause findet er immer wieder!“ beginnt am Sonnabend, 17. November, um 20.11 Uhr im „Weißen Haus“ beim Landwirtschaftsbetrieb an der Lübecker Straße. Nach einer kurzen Winterpause folgen dann die großen Veranstaltungen vom 2. bis 9. März.

Malte Behnk und Michael Prochnow