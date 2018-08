Gadebusch

Fünf Freunde sind Renè (14), Marcel (13), Matthes (14), Jesse (13) und Keanu (13). Sie mögen Tiere und Natur - und wollten in ihren Ferien nicht nur einfach abhängen, sondern etwas Gutes für das Tierheim in Roggendorf tun. Ihre Idee - ein Insektenhotel aus Euro-Paletten, Natur- und Ziegelsteinen, Stöcken und Stroh. Auf dem Dach befindet sich ein Bio-Kräutergarten, in dem Gemüsezwiebeln, Cola-Kraut, Ananas-Mize, Limonen-Kraut, Minze und Curry-Kraut wachsen.

Jetzt ist das Hotel für die Insekten fertig. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass sie bald zahlreich einziehen und sich rundum wohlfühlen.

Meinke Annett