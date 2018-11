Grevesmühlen

Was für ein Zirkus! Das war das Stichwort in dieser Woche in der Kita der Diakonie in Grevesmühlen, rund 180 Mädchen und Jungen werden dort betreut. Und weil die Diakonie vor genau 25 Jahren den Kindergarten und die Krippe übernommen hat, wurde gefeiert. Aber nicht mit Kakao und Kuchen, sondern mit einem Zirkus. Eine Woche lang haben die Jungen und Mädchen geprobt, sich als Artisten versucht, als Clowns, Cowboys, Dompteure und Zirkusdirektor. Am Freitag Nachmittag gab es die Vorstellung, zu der alle Eltern eingeladen waren. Ein wunderbares Spektakel für die Kindern, die auf typische die Frage der Erzieherinnen „Was macht ihr denn hier für einen Zirkus!?“ endlich mal antworten konnten: „Na, einen richtigen eben!“

Michael Prochnow