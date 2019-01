Schönberg

Die Kirchengemeinde Schönberg lädt ein zum Orgelgeburtstag am Sonnabend, dem 9. Februar 2019, um 18 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche. Der Schönberger Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke erläutert: „Dass der Geburtstag der Winzer-Orgel im Kalten gefeiert werden muss, hat seinen eigenen Hintergrund, ist aber nicht mehr zu ändern: Am Sonntag, den 7. Februar 1847, erklang nach der Weiherede des damaligen Pastors Fischer die nun 171 Jahre alte Orgel zum aller ersten Mal, gespielt von ihrem Schöpfer, dem Orgelbaumeister Friedrich Wilhelm Winzer aus Wismar, der eben auch ein guter Organist war und das Instrument gern selbst vorstellen wollte.“ Noch am selben Tage erklang ein Konzert mit drei Organisten, neben dem „hauseigenen“ Fritz Creutzfeldt waren es der Domorganist von Ratzeburg und Hermann Jimmerthal, der berühmte Marien-Organist aus Lübeck. „Und so laden auch wir wieder ins Kalte ein, um doch die Herzen zu erwärmen“, kündigt die Kirchengemeinde an.

Christoph D. Minke spielt an dem Abend Musik von Johann Sebastian Bach, und zwar Praeludium, Adagio, Trio und Fuge B-Dur BWV 545b, und von Leon Boëllmann die Suite gotique mit ihren Sätze Introduction-Choral, Menuet gothique, Prière à Notre-Dame und Toccata. Der Schönberger Kantor kündigt an: „Je nach Temperaturlage wird das Programm dann noch ergänzt und mit einem heißen Getränk abgerundet.“

Der Eintritt ist frei. Die Kirchengemeinde bittet um Spenden.

Jürgen Lenz