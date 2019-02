Grevesmühlen Geldsegen nach ökumenischem Adventsmarkt - Kirchengemeinden spenden für den guten Zweck Die Tagesstätte „Kogge“ der Diakonie in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) und der Förderverein der örtlichen Förderschule „An den Linden“ freuen sich über insgesamt 2000 Euro.

2000 Euro für den guten Zweck verteilten (v. l.) Maria Harder von der evangelischen Kirche, Norbert Koschmieder von der katholischen Kirche und Peter Pritzkuleit von der evangelisch freikirchlichen Gemeinde an die Tagesstätte "Kogge" der Diakonie in Person von Leiterin Manuela Kraahs und Irene Doß und an den Förderverein der Grevesmühlener Förderschule in Person von Doris Voigtländer und Torsten Bernier. Quelle: JANA FRANKE