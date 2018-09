Schönberg

Die Klarinettistin Susanne Erhardt und der Organist Sergej Tcherepanov gestalten am Dienstag, dem 11. September, in Schönberg (Nordwestmecklenburg) ein Konzert mit dem Titel „Romantische Sehnsucht“. Es beginnt um 20 Uhr in der Kirche.

Die beiden Musiker spielen Werke von Bernhard Henrik Crusell, Gioachino Rossini, Johann Christian Heinrich Rinck, Nicolo Paganini, Heinrich und Carl Bärmann, Eugène Gigout, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen Komponisten. Die Kombination von Klarinette und Orgel eignet sich besonders zum Spielen romantischer Musik.

Lenz Jürgen