Klütz

Auf Zigaretten hatten es Diebe abgesehen, die am Montag in den frühen Morgenstunden in eine Tankstelle in Klütz eingebrochen sind.

Wie die Polizei informiert, gelangten die Diebe durch eine Tür auf der Gebäuderückseite in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen: Telefon 03881/7200.

OZ