Damshagen

Die Kommunalpolitiker in Damshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) arbeiten für alle Altersgruppen der Gemeinde. Der Sozialausschuss hatte jetzt Einladungen an 86 Kinder und Jugendliche verschickt, um in einer Sitzung mit ihnen darüber zu reden, was in den Orten fehlt oder was besonders gut ankommt.

Gefolgt waren der Einladung lediglich die neunjährige Finja-Vivien, der 14-jährige Tizian sowie die Brüder Juan (13) und Jean-Paul (18) die erst vor kurzem aus Kolumbien nach Damshagen gezogen sind. Jean-Paul sagte, dass ihm das sportliche Angebot in der Gemeinde gefällt.

Tizian hingegen übte auch etwas Kritik: „Ich fand es schade, dass der Jugendclub in Dorf Gutow geschlossen wurde.“ Bis November 2016 hatte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) dort und im Gerätehaus der Feuerwehr in Rolofshagen Jugendarbeit angeboten. Da die Awo nicht mehr das notwendige Personal hatte, wurde der Club in Gutow geschlossen.

Darauf gingen die Mitglieder des Sozialausschusses ein. Vielleicht wäre es möglich, dass die Jugendlichen sich selber einen Raum einrichten und auch selber verwalten, wenn regelmäßig jemand nach dem Rechten sieht, war der Vorschlag der Sozialausschussmitglieder.

Eine Idee hatte auch Jean-Paul, der in der Freizeit hauptsächlich mit Hausaufgaben beschäftigt ist und gerne zum Strand geht. „Wir haben in Kolumbien einmal im Monat einen Filmtag gemacht“, sagte er. „Dann wurde ein interessanter Film ausgesucht und wir haben gemeinsam darüber gesprochen.“ Auch das können sich die Mitglieder des Sozialausschusses vorstellen. Sie wiederholten auch ihre Einladung an die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde zu Sitzungen der Gemeindevertretung oder des Sozialausschusses zu kommen.

Mehr lesen Sie am 23. Mai in der Printausgabe der Ostsee-Zeitung Grevesmühlen.

Behnk Malte