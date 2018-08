Schönberg

In seltenes Instrument erklingt am 21. August im Schönberger Musiksommer. Andreas Uhle aus Berlin spielt eine Engelstrompete. Der viel gefragte Solist gestaltet gemeinsam mit dem Berliner Organisten Martin Fehlandt ein Konzert, das um 20 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche beginnt.

Auf dem Programm steht festliche Musik des Barock von Johann Sebastian Bach, Jean-Baptiste Loeillet und Pavel Josef Vejvanovsky. An dem Abend wird Andreas Uhle nicht nur die große Engelstrompete spielen, sondern auch die kleine Piccolo-Trompete.

Lenz Jürgen