Groß Schwansee

Zwischen Groß und Klein Schwansee sind in diesen Tagen etliche Kraniche auf den Wintergetreidefeldern zu sehen. Eigentlich sind die Tiere um diese Jahreszeit weiter südlich anzutreffen, doch der bisherige milde Winter und das Futterangebot auf den Feldern machen es möglich, die scheuen Tiere in großer Zahl zu beobachten. Unser Fotograf hat vor wenigen Tagen drei große Verbände mit insgesamt etwa 30 Kranichen auf der Futtersuche im Klützer Winkel mit der Kamera festgehalten. Allerdings mit einem Teleobjektiv, da die Vögel in der Regel sofort wegfliegen, wenn Menschen sich nähern.

Helmut Strauß