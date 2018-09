Schönberg

Das Paar in Schönberg (Nordwestmecklenburg) ist darauf angewiesen, dass das Krankengeld regelmäßig und ohne Verspätung aufs Konto kommt, doch das war in zwei Fällen nicht so. „Man muss immer wieder hinterherlaufen. Das kann doch nicht sein“, sagt der erkrankte Schönberger, der lieber anonym bleiben möchte.

In einem Fall sieht die DAK Gesundheit die Ursache nicht bei sich, in einem anderem gibt sie einen „bedauerlichen Fehler“ zu.

Lenz Jürgen