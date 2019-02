Grevesmühlen

Darauf haben sich die Musiker der Bigband der Kreismusikschule in Grevesmühlen schon lange gefreut – Profi-Musiker der NDR Bigband probten Anfang des Jahres mit ihnen in Vorbereitung auf ein großes, ­gemeinsames Konzert am 23. Februar in der Grevesmühlener ­ Mehrzweckhalle. Um 19 Uhr beginnt die große Show anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Musikschule. Kartenvorbestellungen nimmt die Kreismusikschule unter Tel. 03881/719688 entgegen.

„Eigentlich hatten wir uns bereits für unsere Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr, anlässlich der 25 Jahre, die unser Schul-Ensemble feiern konnte, ein gemeinsames Musizieren mit diesen Jazz-Profis gewünscht“, erzählt Hartwig Kessler, Leiter der Kreismusikschule „ Carl Orff“. „Über einen ehemaligen Musikschüler konnten wir den Kontakt zu dem Orchester knüpfen. Doch es hat damals dann leider nicht geklappt. Desto mehr freuen wir uns, dass die NDR Bigband in diesem Jahr im Rahmen ihrer ,Schultour’ zu uns nach Grevesmühlen kommt, um hier gemeinsam mit uns zu proben und zu ­musizieren.“Der Konzertabend, der ein Sonnabend ist, wird zweigeteilt sein. Im ersten Teil wird die Big Band der Kreismusikschule spielen, – unter anderem die Stücke, die mit den NDR-Musikern Lahme und Delle eingeübt wurden. Zum Beispiel das Stück „Ulla in Afrika“ – eine lebensfrohe Komposition, die der Jazz-Musiker und Komponist Heiner Wiberny (unter anderem Mitglied der WDR Big Band) für seine Frau geschrieben hat, die eine ­besondere Affinität zu afrikanischer Musik haben soll. In dem Stück sind unter anderem stilistische Elemente des Latin Funk zu finden. Im zweiten Teil des Abends gehört die Bühne dann der NDR Bigband.

Annett Meinke