Grevesmühlen/Wismar

Die SPD Nordwestmecklenburg-Wismar hat auf ihrem Kreisparteitag in der Grevesmühlener Malzfabrik ihren neuen Vorsitzenden gewählt: Andreas Walus übernimmt die Führungsverantwortung für den SPD Kreisverband. Der 35-Jährige ist Leiter des Polizeihauptreviers in Wismar und damit Führungskraft innerhalb der Polizei. Und genau daran stoßen sich sowohl Mitglieder der SPD als auch Kollegen des Polizisten. Dürfen Beamte politische Ämter übernehmen, lautet die Frage. Die Antwort des Innenministeriums lautet: Ja.

Wie ein Sprecher des Schweriner Innenministeriums mitteilte, sei dies im Beamtengesetz klar geregelt. Allerdings gibt es Grenzen. „Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich unter anderem aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Selbstverständlich dürfen sich Polizeibeamte in ihrer Freizeit wie jeder andere Bürger politisch betätigen“, heißt es aus Schwerin. „Die Mäßigungspflicht bezieht sich vor allem auf die Art und Weise bzw. Form, in der sich die Beamtin oder der Beamte politisch betätigt. Polizeibeamte dürfen beispielsweise für eine politische Meinungsäußerung nicht ihr Amt einsetzen. Ebenso ist es unzulässig zur Durchsetzung allgemein politischer Ziele die Uniform zu nutzen.“ Das Innenministerium erwarte gerade von Führungskräften der Landespolizei hier eine besondere Sensibilität in ihrem außerdienstlichen Verhalten. „Polizeiliche Führungskräfte müssen sich loyal gegenüber der Organisation und den Entscheidungen der Organisation verhalten. Das gilt insbesondere dann, wenn sie mit Erwartungshaltungen konfrontiert werden, die konträr zur Meinung des außerdienstlichen, politischen Engagement stehen.“

Michael Prochnow