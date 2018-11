Herrnburg

Eine Ausstellung „Kunst und Genuss“ mit Werken von Lena Biesalski öffnet im Gemeindehaus neben der Kirche in Herrnburg. Besucht werden kann sie am Sonnabend, den 17. November, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 18. November, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Lena Biesalski wurde 1984 in Rostock geboren. Nach einer Ausbildung im Keramikerhandwerk absolvierte sie ein Studium der Bildenden Kunst an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Seit 2017 arbeitet Lena Biesalski freischaffend in Hohen Viecheln. 2010 erhielt sie den Walter-Gebauer-Preis. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in Deutschland. Sie erklärt: „Auf der einen Seite meiner keramischen Arbeit steht das Gefäß: die Vase, die Kanne, die Schale, der Krug. Hier sind diese Gegenstände recht funktional. Jedoch entferne ich mich vom praktische Wert der Gefäße, hin zu einem freieren, experimentellen Umgang mit der Form und der sie umschließenden Oberfläche.“ Dabei tritt die Funktionalität so sehr in den Hintergrund, dass neue Möglichkeiten für einzelne Formen sichtbar werden und auch das Material erweitert werden kann. Lena Biesalski verbindet beispielsweise mehrere schalenartige Elemente miteinander zu Gruppen, die wiederum an Formationen aus der Natur erinnern. Begleitend zur Ausstellung in Herrnburg werden Weine gereicht.

Jürgen Lenz