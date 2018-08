Schönberg

Ein hohes Ansehen weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus genießt der Schönberger Musiksommers nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Landesregierung in Schwerin. Das zahlt sich auch in klingender Münze aus. 28545 Euro aus dem Etat des Landes erhält nun die Kirchengemeinde Schönberg als Veranstalterin der Konzertreihe.

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) übergab in der Sankt-Laurentius-Kirche einen entsprechenden Bewilligungsbescheid an die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Petra Tilse. Invesmobile Beleuchtungsanlagetiert wird das Geld unter anderem in eine mobile Beleuchtungsanlage und in Orchesterpulte. Davon sollen auch andere Musikfestivals in MV profitieren.

Lenz Jürgen