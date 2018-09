Gadebusch

Das 17. Kreiserntedankfest in Nordwestmecklenburg wird am Sonnabend, 15. September, in Gadebusch gefeiert. „Ich denke dass es am Ende der Ernte wichtig ist, zu zeigen wo unsere Lebensmittel herkommen“, sagt Landrätin Kerstin Weiss (SPD).

Hauptakteur beim Kreiserntefest in Gadebusch werden der Museums- und der Schlossverein sein, die alljährlich den Herbstmarkt der Stadt ausrichten. Er findet am 15. September zum zehnten Mal statt und bildet das Zentrum des Kreiserntefestes.

Eine große Attraktion wird ab 10 Uhr der Umzug durch Gadebusch sein, mit dessen Ankunft am Markt das Fest eröffnet wird. In etwa 30 fahrenden Bilder wird gezeigt, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat.Angler, Imker und Geflügelzüchter beteiligen sich ebenfalls an der Parade.

Für den Umzug hat die Stadt Gadebusch alle Anwohner aufgerufen, ihre Vorgärten zu schmücken und schön zu gestalten. Eine Jury wird diese Verschönerungen bewerten und auch am Nachmittag einen Preis verleihen.

Vom Marktplatz aus wird sich das Festgelände zum Schloss und zur Museumsanlage bis zum Burgsee und zur Bahnstation erstrecken. Viele Akteure aus der Region, die auch schon die vorigen Herbstmärkte bereichert haben, werden ihre Stände aufbauen. Im Kooperation mit der Museumsanlage wird der Kreisbauernverband Kindern den Weg vom Korn zum Brot erklären. Es wird von Hand gedroschen und dann dürfen die Kinder das Korn mahlen und schließlich ein Brot backen.

Für die Besucher des Kreiserntefestes wird ein Shuttle-Service angeboten. Er pendelt von 10 Uhr bis 18 Uhr zwischen der Bushaltestelle an der Industriestraße und dem Marktplatz.

Das komplette Programm des Kreiserntedankfestes gibt es im Internet auf www.kbv-nwm.de.

Behnk Malte