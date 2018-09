Grevesmühlen

Lange haben wir überlegt, ob wir den Schmierfinken hier an dieser Stelle eine Plattform bieten. So werden sie nur noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Aber diese Zeilen richten wir an Sie, liebe Leser, die ihre Stadt Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) lieben und schätzen: Achten Sie auf sie und hüten Sie sie wie ein Schatz! Wollen wir wirklich, dass ein paar Hansa-Fans, die ihre Hormone nicht im Griff haben, unsere Heimat verschandeln? Überall hinterlassen sie ihre Handschrift: mit Farbrollen an Mauern am Bürgerpark (siehe Foto) und im Garagenviertel an der Kastanienallee oder mit Spray am ehemaligen Versorgungszentrum. Alles großflächig. Mit Verlaub: Das will niemand mitbekommen haben? Wie geht das? Diese Sachbeschädigung ist nicht zu dulden. Wir müssen die Augen offenhalten!