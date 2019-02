Grevesmühlen

Der erste Lastwagen und der erste Anhänger sind bereits beladen für den Frühjahrstransport der Lidahilfe. Der startet zwar erst Ende Mai, doch die Vorbereitungen für die Fahrt beginnen bereits, sobald ein Transport beendet ist. Jede Woche treffen Spenden ein, die gesichtet und gelagert werden müssen. Verladen wurden jetzt unter anderem Intensivpflegebetten sowie Matratzen, die für das psychiatrische Kreiskrankenhaus in Lida bestimmt sind. Zudem sind rund 250 Kleidersäcke sortiert, verpackt und auf einen Anhänger gebracht worden. Insgesamt werden Ende Mai wieder sechs Fahrzeuge in Richtung Weißrussland aufbrechen. Zu erleben sind die Mitglieder der Lidahilfe das nächste Mal auf der Citynacht in Grevesmühlen am 11. Mai mit ihrem Stand auf dem Marktplatz.

Michael Prochnow