Grevesmühlen

Sie sorgen für Probleme, sie stehen bei der Sanierung im Weg und nun sind sie Thema in der Stadtvertretung am Montag, 3. September, um 18.30 Uhr in Grevesmühlen – die Linden in der Wismarschen Straße. Die SPD-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag eingereicht, der die Stadtverwaltung beauftragen soll, zu prüfen, inwieweit die Bäume ersetzt werden könnten. Die nach der Wende gepflanzten Bäume - bis zu diesem Zeitpunkt gab es nie Bäume in der Straße - gelten als Allee und sind dementsprechend geschützt. Doch die Wurzeln beschädigen inzwischen die Versorgungsleitungen und die Baumkronen die Häuserfassaden. Zudem gibt es Probleme bei der geplanten Umgestaltung der Straße im Hinblick auf die Verkehrsberuhigung. Bügermeister Lars Prahler hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt, dass der Landkreis als Untere Naturschutzbehörde die Linden als Allee klassifiziert habe.

Prochnow Michael