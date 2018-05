Boltenhagen/Berlin

Mecklenburg-Vorpommern – Land zum Leben, Land zum Campen. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele ökologisch betriebene Campingplätze wie im Nordosten. Und in keinem anderen Land ist die Dichte so hoch. Damit ist das Land bundesweit Vorreiter beim Öko-Camping. Der Tourismusverband fordert: Die Branche solle Vorbild im Land sein, sagt Sprecher Tobias Woitendorf.

In MV gibt es laut Internetportal „Campanda“ 34 Öko-Campingplätze. Recherchegrundlage war die Website des Vereins Ecocamping. Zum Vergleich: Bayern kommt auf 33, Baden-Württemberg auf 26 Betriebe. Und: 36 Prozent aller Campingplätze im Land haben eine Öko-Auszeichnung. Ebenfalls Spitzenwert – mit großem Abstand vor Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Brandenburg mit jeweils 18 Prozent.

„Die Ökologie ist wegen der öffentlichen Diskussion in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses gerückt“, sagt Gerd Scharmberg vom Vorstand des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland, Landesverband MV. Unternehmen, die auf natürliche Ressourcen angewiesen sind, würden zunehmend ökologischer denken – so auch in der Camping-Branche.

Gleiches gilt für Gäste. „Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der im Trend ist“, sagt Tobias Woitendorf, Sprecher des Tourismusverbands MV. Touristen würden immer mehr Wert darauf legen, umweltbewusst Urlaub zu machen. „Mit gutem Gewissen und der Gewähr, dass die Natur erhalten bleibt“, erklärt Woitendorf.

Energieeffizienz und andere Kriterien werden kontrolliert

Die zertifizierten Öko-Betriebe erfüllen sowohl ökologische als auch ökonomische Kriterien. Die gibt der Verein Ecocamping vor, der die Einhaltung auch kontrolliert. Zu ihnen zählen unter anderem die Ernennung eines Ecocamping-Beauftragten, bestandener Vor-Ort-Check samt Entwicklung eines Maßnahmenplans für drei Jahre und eine „Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung“. Energieeffizienz spielt dabei eine große Rolle. „Duschtimer, solare Vor-Erwärmung des Wassers oder Wärmerückgewinnung sind vielfach genutzte Möglichkeiten in den Betrieben“, so Scharmberg.

Im „Regenbogen Camp“ in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist das Personal zum Beispiel mit E-Fahrzeugen unterwegs, und im Restaurant gibt es keine Plastikflaschen. Camping-Urlauber seien erfahrungsgemäß mit dem Thema Ökologie sehr vertraut, sagt Scharnberg. Es sei „eine Frage der Kommunikation, dem Gast zu verdeutlichen, dass er einen Preis zahlt, der sich auch aus dem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen ergibt“, so der Verbandsvorstand.

Beim Preis für Öko-Camping spielt MV vorne mit. In der Nebensaison kostet eine Nacht 22,71 Euro. In der Hauptsaison müssen Camper in MV im Durchschnitt rund 32 Euro pro Nacht bezahlen.

Bewertungsdurchschnitt: 4,1 von 5 Punkten

Die Mitarbeiter von Tonka haben außerdem die Bewertungen bei Google untersucht. Mit 4,1 von 5 Punkten Durchschnitt belegt MV in dieser Kategorie einen Rang im unteren Drittel. Spitzenreiter Schleswig-Holstein kommt auf 4,4 Punkte.

Für Tobias Woitendorf sollte die Camping-Branche Vorbild für alle touristische Betriebe sein. „Jeder kann beim Thema Nachhaltigkeit etwas tun.“ Dazu, dass Umrüstungen hohe Kosten verursachen könnten, sagt er: „Das ist zu kurz gedacht.“

