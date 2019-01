Rüting

Die Diedrichshäger Laienspäler laden am 2. Februar zu ihrer nächsten Vorstellung ein. Das Stück „KlimBim IV“ umschreiben die Akteure kurz mit: Auf hoch und platt, för jeden wat! Los geht es um 15 Uhr im Landhaus in Rüting, Einlass ist ab 14 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es natürlich auch, und jede Menge Unterhaltung mit den Schauspielern, die seit Jahren dafür sorgen, dass das plattdeutsche Theater in der Region ein wunderbares Stück Nordwestmecklenburg bedeutet. Reservierungen für die Aufführung unter Tel.038822/82790.

Michael Prochnow