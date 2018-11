Grevesmühlen

Die besten Rechner unter den Dritt- und Viertklässlern kommen aus der Inklusiven Schule „An der Maurine“ in Schönberg. Zumindest holten sie gestern bei der Matheolympiade im Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen den Wanderpokal, den die Grundschule Boltenhagen somit abgeben musste. In der Klassenstufe fünf und sechs gewann die Regionale Schule Proseken. Vorjahressieger war die Regionale Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen.

In den Einzelwertungen hatten eindeutig die Mädchen die Nase vorn. In der Klassestufe vier, fünf und sechs holten jeweils Mädchen die ersten Plätze: Leni Pell (4. Klasse) von der Grundschule Selmsdorf, Julia Lokotsch (5. Klasse) von der Regionalen Schule mit Grundschule in Lüdersdorf und Hannah Lässig (6. Klasse) von der Regionalen Schule Proseken. In der dritten Klasse kam Mattis Trein von der Inklusiven Schule „An der Maurine“ in Schönberg am besten mit den Aufgaben zurecht. Die weiteren Platzierungen: Greta Pusch (Lützow) und Hanns Hugo Rieken (Schönberg) holten in der dritten Klasse den zweiten Platz, Louis Böhle (Boltenhagen) vor Gerwin Gade (Carlow) den zweiten Platz unter den Rechnern der vierten Klasse, Fiete Groth (Lützow) erreichte den zweiten Platz und Connor Senechal (Proseken) den dritten Platz unter den Fünftklässlern, Platz zwei bei den Sechstklässlern holte Henry Slomann (Schönberg) vor Nataliia Gumeniuk (Grevesmühlen).

Jana Franke