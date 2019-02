Grevesmühlen

Konkurrenz belebt das Geschäft. Und weil Grevesmühlen gleich über zwei Karnevalsvereine verfügt, haben die Besucher nicht nur die Qual der Wahl sondern auch zwei verschiedene Programme zur Auswahl. Während der Kreihnsdörper Carnevalsverein (KCV, das sind die mit den roten Kostümen) am vergangenen Wochenende im Vereinshaus vorgelegt hat, ist nun der Grevesmühlener Carnevalsclub (GCC, das sind die mit den grünen Anzügen) an der Reihe. Am 2. März geht es rund im G-Haus. Das Männerballett gibt mit einem beeindruckenden Foto schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher ab 20.11 Uhr erwartet. Die Jungs machen mal so richtig sauber! Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen bei den Mitgliedern des GCC.

Michael Prochnow