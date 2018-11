Wismar

Ein 28-Jähriger musste nach Auseinandersetzungen im Regionalexpresse von Hamburg nach Rostock zwangsweise den Zug verlassen. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 14. November. Der Kundenbetreuer des RE 4317 von Hamburg nach Rostock rief die Beamten des Bundespolizeireviers zum Bahnhof Bad Kleinen. Im Zug befand sich ein 28-Jähriger, der weitere Reisende im Zug massiv beleidigte und beschimpfte. Da er der mehrmaligen Aufforderung des Kundenbetreuers, dies zu unterlassen, nicht nachkam, sollte der 28-Jährige beim Halt in Bad Kleinen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Dieser Weisung kam er nicht nach, woraufhin die Bundespolizisten angefordert wurden. Am Bahnhof Bad Kleinen wurde der Beschuldigte von den Polizisten in Empfang genommen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Der Regionalexpresse konnte wegen des Einsatzes der Bundespolizei erst mit 52 Minuten Verspätung die Fahrt fortsetzen.

OZ