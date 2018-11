Wismar

Eine 14-Jährige, die zusammen mit ihrer Schulklasse am 12. November im Zug von Wismar nach Neuburg unterwegs war, ist von einem unbekannten Mann mittleren Alters offenbar grundlos getreten und beleidigt worden. Das Mädchen informierte darüber ihre Lehrerin, die sich ebenfalls im Zug befand. Diese wiederum suchte daraufhin das Gespräch mit dem Mann. Der allerdings reagierte nicht auf die Ansprache und verließ den Zug an der Haltestelle in Neuburg.

Die junge Frau, die leichte Verletzungen davon trug, erstattete eine Anzeige bei der Wismarer Polizei. Am Morgen des 13. November meldete sich ein Zeuge, der den Sachverhalt am Vortag beobachtete, bei der Polizei in Wismar und teilte mit, dass sich der in Rede stehende Mann aktuell im Zug auf dem Weg nach Wismar befinden würde. Die Beamten des Hauptreviers Wismar empfingen den Tatverdächtigen zusammen mit Kollegen der Bundespolizei am Bahnhof.

Da er keine Ausweisdokumente bei sich hatte, nahmen sie ihn mit zur Dienststelle. Nach Klärung seiner Identität entließen sie den 41-Jährigen wieder. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

OZ