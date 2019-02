Grevesmühlen

Hausgemachte Musik, eigene Texte, Stimmung und mit Laura Rieck eine Sängerin mit im Boot, die allein den Besuch Wert ist beim nächsten Motortalk in Grevesmühlen. Am Freitag, 1. März, öffnet die KfL Lounge im Degtower wieder um 18 Uhr ihre Türen zum Live-Konzert mit regionalen Künstlern. Mathias Buhse und Andi Ziehn, alias Matze & Andi, sind bereits in der KfL Lounge aufgetreten. Das Grevesmühlener Duo tourt seit mehreren Monaten durch die Region. Sängerin Laura Rieck, die vor allem auf Hochzeiten auftritt, kennen sie schon länger. „Wir haben schon zusammen gespielt“, berichtet Mathias „ Matze“ Buhse. „Der Kontakt ist nie abgerissen, und jetzt habe ich einfach mal gefragt und sie hat sofort zugesagt.“ So wird Laura Rieck einige Titel zusammen mit dem Duo singen. Geprobt wurde in den vergangenen Tagen in Grevesmühlen. Also den Termin nicht verpassen, es lohnt sich.

Michael Prochnow