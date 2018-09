Schönberg/Dassow

Elf zusätzliche Mitarbeiter sind nun nach Neueinstellungen in den vergangenen Monaten im Amt Schönberger Land (Nordwestmecklenburg) beschäftigt. „Es werden jetzt sicher viele Angelegenheiten in der Verwaltung schneller bearbeitet“, berichtet der leitende Verwaltungsbeamte Frank Lehmann.

Darüber, wie und wo in Schönberg zusätzliche Räumlichkeiten für Beschäftigte des Amtes geschaffen werden sollen, berät in Kürze der Amtsausschuss. Mitarbeiter der Abteilung Finanzen ziehen ins Amtsgebäude in Dassow. Dort zog die Verwaltung im Sommer 2005 aus.

Lenz Jürgen